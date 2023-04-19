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BİLİM-TEKNOLOJİ

Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı

Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Yayınlanma Tarihi: 19.4.2023 12:38:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 12:36

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini durdurduğunu bildirdi.

Intel'den yapılan açıklamada, şirketin IDM 2.0'a yaptığı yatırımlara öncelik vermesi nedeniyle, Blockscale 1000 serisinin ömrünü tamamladığı ancak bu kapsamdaki müşteri desteğinin devam edeceği aktarıldı.

Şirket, kripto para birimi alanındaki pazar fırsatlarını izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Intel'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Blockscale adlı seri için ekim ayına kadar sipariş almayı ve gelecek yıl nisan ayına kadar sevkiyatları bitirmeyi planlıyor.

Intel, 2021 yılında, üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıklamış ve bu kapsamdaki yatırımlarını duyurmuştu.

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Etiketler Blockscale Intel IDM 2

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