Çin’in uzay istasyonundaki taykonot ekibi dördüncü uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-15 taykonot ekibi dördüncü uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Fey Jünlong ve Cang Lu, istasyon dışındaki görevleri yaparken, taykonot Dıng Çingming ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde istasyonun uzatma pompaları ve kabin bağlantı kablolarının kurulumu ve bağlantısı ile gelecek deneyler için hazırlık işlemlerini yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen 11'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-15 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin dördüncü araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-15 taykonot ekibi, 29 Kasım 2022'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görevlendirilen ekip, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütüyor.

CMSA, ayrıca Tiencou-6 kargo mekiğinin mayısta planlanan fırlatışı için hazırlıkların başladığını bildirdi. Taşıyıcı roket Long March 7A, Haynan Adası'ndaki Vıncang Fırlatma Merkezi'ne taşındı, burada mekik ile montajının ve testlerinin yapılacağı kaydedildi.

- Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve uzay teleskobundan oluşması planlanan "Tiengong" (gök sarayı) adlı istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmış, kurulum aşamasının ardından "uygulama ve geliştirme aşaması" başlamıştı.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da bu yıl ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

İstasyonda üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.