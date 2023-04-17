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BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin'de elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı 5,84 milyona çıktı

Çin’de elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısı 5,84 milyona çıktı
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2023 12:16:43 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:16

Çin'de elektrikli araçların şarj edilmesi için kullanılan dolum ünitelerinin sayısı, Ocak-Mart 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,9 artışla 5,84 milyona ulaştı.

Çin Elektrikli Şarj Altyapısı Geliştirme İttifakının (EVCIPA) verilerine göre, ocak-mart döneminde yaklaşık 632 bin yeni şarj ünitesi eklendi. Toplam ünite sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,9 artarak 5,84 milyona yükseldi.

Çin'de elektrikli otomobil satışları ilk çeyrekte yıllık yüzde 22,4 artışla 1,31 milyona ulaşmıştı.

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Etiketler Çin Çin Elektrikli Şarj Altyapısı Geliştirme İttifakı

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