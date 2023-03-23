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BİLİM-TEKNOLOJİ

James Webb Uzay Teleskobu ötegezegende toz fırtınası tespit etti

James Webb Uzay Teleskobu ötegezegende toz fırtınası tespit etti
Yayınlanma Tarihi: 23.3.2023 12:32:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 12:32

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez Güneş Sistemi'nin dışındaki bir ötegezegende şiddetli toz fırtınası tespit etti.

NASA'ya göre, James Webb Uzay Teleskobu ile kaydedilen toz fırtınası, Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı mesafede olan ve Güneş Sistemi'nin dışındaki VHS 1256b olarak bilinen bir ötegezegende bulunuyor.

Uzay teleskobu tarafından tespit edilen fırtınanın, Dünya'daki kurak bir bölgede karşılaşılan ve silikatlardan oluşan örneklerin aksine daha çok kaya parçacıklarından meydana gelen bir sis kümesi olduğu belirtiliyor.

James Webb'den elde edilen bilgileri inceleyen Arizona Üniversitesinden uzman ekip, bulgularda, "olağanüstü netlikte" su, metan gazı ve karbonmonoksit gözlemlendiğini ve bunun dışında karbondioksit varlığına işaret eden kanıtların da tespit edildiğini kaydetti.

Santa Cruz California Üniversitesinden Andrew Skemer, gözleme ilişkin, "Hiçbir teleskop, tek bir hedef için aynı anda bu kadar çok bilgiye erişememişti. Ötegezegenin dinamik bulut ve hava sistemlerini detaylandıran Webb Teleskobu'ndan tek bir görüntüde çok sayıda molekül görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda gözlem hakkında öğrenilecek çok daha fazla bilgi olduğunun altını çizen İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinden Beth Biller de "Sadece birkaç saatlik gözlemle ek keşifler yapmak için sonsuz gibi görünen bir potansiyele sahibiz." ifadesini kullanarak gözlemin önemine dikkat çekti.

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