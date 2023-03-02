T3 Vakfı etkinlik çadırında geleceğe umut olmaya devam ediyor

Depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla çadır ve konteyner kentlere " T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuran vakıf, teknoloji eğitimlerinin benzerini veriyor.

T3 Vakfı, çadır kentlerde çocukların yüzünü güldürmeye, çocuklara hem moral hem de eğitim desteği vermeye devam ediyor.

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla çadır ve konteyner kentlere "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuran vakıf, Deneyap atölyelerinde halihazırda çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin benzerini bu atölyelerde veriyor.

Adıyaman Eğriçayı Çadır Kenti, Adıyaman Üniversitesi Çadır Kenti, Kahramanmaraş Kafum Çadır Kenti, Avşar Çadır Kenti, Elbistan Pınarbaşı Mesire Alanı Çadır Kenti, Pazarcık Çadır Kenti, Gaziantep Nurdağı Çadır Kenti, Kalyon Çadır Kenti, Hatay Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ve Defne Orhanlı Çadır Kentinde faaliyete geçen T3 Oyun ve Etkinlik Çadırında düzenlenen atölyelerde çocuklar kendi çadırlarında kullanmak üzere lambalar hazırlıyor, kurulan teleskopla güneş gözlemi yaparak, VR gözlük kullanarak, maskot ve astronotla tanışarak eğlenceli zaman geçiriyor. Gökyüzü gözlemine ise başta çocuklar olmak üzere her yaştan insan katılıyor.

Oyun ve etkinlik çadırlarında, alanında uzman kişiler tarafından afetten etkilenen çocuklar için hazırlanan programlar gönüllülerce titizlikle yürütülüyor. Çocukların psikolojik ve sosyal olarak iyi hissetmelerinin, gelişimlerinin desteklenmesi için oyun ve etkinliklerle gerçekleştirilen doğa, teknoloji, astronomi atölyelerinde ilgi çekici eğitimler veriliyor.

Ahşap oyuncak atölyesi, ateş, toprak, hava, su oyunu, kendi arabanı kendin yap, filografi atölyesi, çantamı boyuyorum, model uçak atölyesi, eski minder oyunu, bardaktan kule yapımı gibi eğlenceli aktiviteler de "T3 Oyun ve Etkinlik Çadırı"nda gün boyu devam eden aktiviteler arasında yer alıyor.