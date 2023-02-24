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BİLİM-TEKNOLOJİ

James Webb Uzay Teleskobu uzak evrende 6 büyük galaksi keşfetti

ABD'de yeni yayımlanan çalışmada, James Webb Uzay Teleskobu'nun 6 büyük galaksi keşfettiği bildirildi.

James Webb Uzay Teleskobu uzak evrende 6 büyük galaksi keşfetti
Yayınlanma Tarihi: 24.2.2023 15:13:09 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:13

CNN'in haberine göre, evreni kızılötesi ışıkta gözlemleyen ve eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen zayıf ışığı tespit edebilen Webb Teleskobu'nun uzak evrendeki yeni keşfinin, galaksilerin kökenleri hakkındaki mevcut teorileri değiştirdiği iddia ediliyor.

Penn State Üniversitesinden astronomi ve astrofizik profesörü olan çalışmanın ortak yazarı Joel Leja ve meslektaşları, geçen yıl temmuz ayında yayınlandıktan sonra James Webb verilerini ve teleskobun ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerini analiz etmeye başladı.

Leja, teleskobun keşfettiği 6 galaksinin beklenenden çok daha büyük olduğunu söyleyerek "küçük, genç, bebek galaksiler" bulmayı beklediklerini ancak "bizimki kadar olgun galaksiler" keşfettiklerini belirtti.

"Büyük gökada oluşumunun evrenin son derece erken bir tarihinde başladığının ortaya çıkması, çoğumuzun yerleşik bilim olduğunu düşündüğü şeyi tersine çeviriyor." ifadesini kullanan Leja, keşfi yapılan galaksileri, gayri resmi olarak 'evren kırıcılar' olarak adlandırdıklarını söyledi.

KARA DELİK OLMA İHTİMALLERİ DE VAR

Keşfedilen galaksilerin, evrendeki erken galaksileri temsil eden modellerin yüzde 99'uyla büyüklük konusunda çeliştiği belirtilen çalışmada, bilim insanlarının söz konusu galaksilerin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini yeniden düşünmesi gerektiği kaydedildi.

Mevcut teori, galaksilerin zamanla büyüyen küçük yıldız ve toz bulutları olduğunu öne sürüyor.

Leja, galaksilerin neden bu kadar hızlı büyüdüğünü belirlemenin bir yolunun, spektrum görüntüsü almakla mümkün olabileceğini söyledi.

Leja, "Veriler, bunların olası galaksiler olduğunu gösterse de bence bu nesnelerden birkaçının gizlenmiş süper kütleli kara delikler olma olasılığı var." dedi.

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Etiketler ABD James Webb Uzay Teleskobu James Webb

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