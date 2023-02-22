Türkiye’den BAE’deki savuma etkinliğine rekor katılım

Türk savunma sanayisi, son yılların en yüksek katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) savunma sanayisi etkinliğinde boy gösterdi.

IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayi ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı himayelerinde iki yılda bir düzenlenen organizasyon, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde gerçekleştirilen uluslararası boyuttaki tek savunma fuarı ve konferansı olarak dikkati çekiyor. Fuarda, kara, deniz ve hava savunma sektörlerinde en son teknolojileri tanıtılıyor. IDEX, denizcilik konularını kapsayan NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye, IDEX 2023 ve NAVDEX 2023'e Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği ile birlikte 50'den fazla savunma sanayisi firmasıyla katılım sağlıyor. Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri başta MENA bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak.

IDEX ile Türk savunma sanayisi firmalarıyla fuara katılan ülkeler arasında yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlanması hedefleniyor.

Fuar süresince Türk Resmi Heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleriyle görüşmeler yapacak. Türk firmalarının stantlarında, başta Birleşik Arap Emirlikleri askeri yetkilileri olmak üzere fuar katılımcılarına Türk savunma sanayisi ve ileri teknolojik kabiliyetleri hakkında bilgiler sunulacak, işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

IDEX ve NAVDEX'e Türkiye'den katılan firmalar arasında ASFAT, Baykar, BİTES, BMC, DEARSAN, DESAN, Samsun Yurt Savunma (Canik), FNSS, Gürbağ Savunma, IGG ASELSAN, IGG DASAL, IGG HAVELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, OTOKAR, REPKON, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, STM, TAIS ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yer alıyor.