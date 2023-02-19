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BİLİM-TEKNOLOJİ

SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship'i test etti

SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’i test etti
Yayınlanma Tarihi: 19.2.2023 16:47:38 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 16:47

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, en güçlü roket sistemi olacak Starship'i test etti.

BBC'nin haberine göre, SpaceX mühendisleri, 33 motorlu Starship roket sisteminde yaptıkları statik ateşleme denemesinde, 31 motoru aynı anda başarıyla çalıştırdı.

SpaceX ve Twitter'in sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, roketin bir motorunun mühendislerce devre dışı bırakıldığını, birinin ise test sırasında durduğunu belirterek "Yine de yörüngeye ulaşmak için yeterli motor gücü." ifadesini kullandı.

Motorların ateşleme denemesinin birkaç saniye sürdüğü ve roketin tedbir amaçlı sabitlenerek üst kısmının ayrıldığı bildirildi. SpaceX, Startship roket sisteminin denemesini, ABD'nin Teksas eyaleti ile Meksika sınırlarında yer alan Boca Chica'daki tesislerinde gerçekleştirdi.

Test sonucunun SpaceX yetkililerince yeterli bulunması halinde Starship, ileriki haftalarda uzaya ilk seferini yaparak dünyanın en güçlü roketi unvanını elde edecek.

1960'lı yılların sonlarında eski Sovyetler Birliği tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan ve 30 motora sahip olan N1 roket projesi, dört deneme sonucunda da başarısız olmuş ve iptal edilmişti.

Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship roketini, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedefliyor.
NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı.

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Etiketler Elon Musk ABD Teksas Meksika NASA Ay SpaceX starship Amerikan uzay mekiği Artemis SOVYETLER BİRLİĞİ Starsh

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