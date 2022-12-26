TSE ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliğine gitti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK BİLGEM) işbirliği protokolü imzaladığını belirterek, "TSE sertifikasyon süreçlerinde TÜBİTAK BİLGEM ile iş birliği yapacak ve onların alt yapılarını, tecrübelerini, deneyimlerini kullanarak akıllı cihazların güvenli olduğunu sertifikalandıracak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE ve TÜBİTAK BİLGEM, "siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyon faaliyetleri" alanlarını içeren iş birliği protokolünü Bakan Varank'ın huzurunda imzaladı.

Taraflar adına imzayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin attı.

Protokol kapsamında her iki kurum, internete bağlı her türlü ticari cihazın ve endüstriyel sistemin, Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası alanda geçerli siber güvenlik testlerinde ve sertifikasyonunda ortak işbirliği modelleri geliştirecek, projeler oluşturacak.

Siber güvenlik alanında yurt dışı pazarına açılmak için gerekli olan test ve belgelendirme hizmetleri daha uygun fiyatlarla sağlanacak.

Siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyonu ile yurt dışından hizmet talepleri alınacak, böylece Türkiye'ye döviz girişini sağlanacak. Yerli ve milli üreticilerin ürün ihracının önündeki teknik engellerin aşılmasına olanak tanınacak.

Ayrıca siber güvenlik alanında kritik bilgilerin ülke sınırları dışına çıkmasının önüne geçilecek, nesnelerin interneti testleri ve belgelendirmesi kapsamında yurt dışına döviz çıkışı engellenecek. Bu alanlardaki yüksek meblağlarda iş hacimlerinin oluşumuna katkı sağlanacak, böylece ülke ekonomisine destek verilecek.

Analiz ve test çalışmaları TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak, belgelendirme TSE tarafından yürütülecek.

- Akıllı cihazlara TSE sertifikası

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital dünyaya ayak uydurma noktasında, Türkiye'deki bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve bu alandaki standardizasyon gerekliliğinin bilincinde olduklarını belirtti.

Varank, Türkiye'nin bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanındaki gelişmelerini desteklerken, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi.

Protokolün, Türkiye'nin dijital dönüşümüne, yerli ve milli üreticilerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de endüstri anlamında önemli bir işbirliğine arkadaşlarımız imza attı. TSE ile TÜBİTAK BİLGEM bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu işbirliği protokolü çerçevesinde Türkiye'de satılan, internete bağlanan bütün akıllı cihazların test ve sertifikasyonlarını TSE gerçekleştiriyor. TSE, sertifikasyon süreçlerinde TÜBİTAK BİLGEM ile işbirliği yapacak ve onların alt yapılarını, tecrübelerini, deneyimlerini kullanarak bu cihazların güvenli olduğunu sertifikalandıracak."

- "Uygun görmediğimiz bir cihaz Türkiye'de satılamaz"

Varank, Türkiye'nin dijital dönüşümünde hassasiyet gösterilen yerli ve milli her konunun yakın takipçisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün artık her şeyin dijitale döndüğü, internete bağlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Artık buzdolaplarımız, çamaşır makinalarımız, evlerimizdeki akıllı süpürgeler hepsi internete bağlanarak çalışıyor. İşte bu satın aldığımız ürünlerin ne kadar güvenli olup olmadığının da mutlaka test edilmesi gerekiyor. Yetkili kurum olarak TSE, bu test ve sertifikalandırma süreçlerini yapıyor. Eğer bizim uygun görmediğimiz bir cihaz varsa bunun Türkiye'de satılması mümkün değil. Uluslararası anlamda akredite olduğumuz için bizim sertifiye ettiğimiz cihazlar da dünyada geçerlilik kazanmış oluyor, dünyada da satılabiliyor. İşte burada TÜBİTAK BİLGEM elde ettiği tecrübeyle şimdiye kadar kurduğu altyapılarla bu süreçte TSE ile çalışacak. Bu sayede vatandaşlarımızın güvenli, gönül rahatlığıyla evlerinde akıllı elektronik cihazlar kullanılabilmesinin önünü açmış olacaklar. Endüstri açısından da vatandaşlarımız açısından da önemli bir imza. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bunun gibi iş birlikleriyle vatandaşlarımızın daha güvenli, daha huzur içinde cihazlar alıp kullanmasının önünü açmaya devam edeceğiz."