Modern tarım ekipmanlarının geliştirilmesi alanında çalışmalar yapan İrsel, tarlaların ekim öncesi düzlenmesi için kullanılan tesviye makinesinin farklı bir modelini geliştirdi. İrsel, ilk prototipi üretilen "Çeki Kuvveti ve Eğim Dengeleme Sistemli, Lazer Güdümlü Otomatik Zemin Tesviye Makinesi" ile Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldı.

"Zaman ve yakıt bakımından ülke çiftçisine katkı sağlayacak"

İrsel, tasarladığı makinenin testlerden başarıyla geçtiğini söyledi. Lazer kontrollü tesviye makinesinin çeki kontrol sistemi ve eğim dengeleme sistemine sahip olduğunu belirten İrsel, "Bu iki sistem sayesinde işlem daha kısa sürede tamamlanırken daha az yakıt sarf ediliyor." dedi.

Makinenin en önemli özelliğinin yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlaması olduğuna dikkati çeken İrsel, şunları kaydetti: "Eğim dengeleme sistemi sayesinde ilerleme yönüne doğru çift yönde tesviye işlemi sağlanmış oluyor. Çeki kontrol sistemiyse anlık olarak çeki kuvvetini ölçerek kürek yüksekliğini ayarlıyor. Bu sayede hem kürek karşılaşacağı yüksek kuvvetlerden korunmuş oluyor hem de sabit bir hızda ilerleme sağlanıyor. Bu sayede yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bilindiği gibi günümüzde enerji yüksek bir öneme sahip. Hem zaman hem de yakıt bakımından bu buluş ülke çiftçisine katkı sağlayacaktır."

İrsel, makinenin seri üretimi için hazırlıkların sürdüğünü, yakın bir zamanda çiftçilerin kullanımına sunulacağını sözlerine ekledi.