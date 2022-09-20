Avrupa'nın en temiz tesisi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediliyor.

Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG'un 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenirken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TOGG, Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsü paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte yerli otomobil Togg'un o merak uyandıran paylaşımı…

Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.

Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg'da adım adım sona yaklaşılıyor.

Avrupa'nın en temizi

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan heyecan verici paylaşımda Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsü'nde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazların testlerine devam edildiği belirtildi.

TOGG'u farklı kılan özellikler

Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleri şöyle anlatıyor: "Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır.

Gelecekteki akıllı ulaşım ihtiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek, kalıpların ötesinde mobilite çözümleri sağlamak üzere yola çıkan TOGG'un ilk akıllı cihazı 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacaktır."

Karakaş, TOGG'un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacağını belirtti.

25 dakikada hızlı şarj imkanı

Karakaş, "300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, 200 BG'likversiyon 7,6, 400 BG'lik versiyon ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye'nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket kurmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır" şeklinde konuştu.