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BİLİM-TEKNOLOJİ

Türkiye'nin en güçlü motoru için geri sayım

Yayınlanma Tarihi: 31.8.2022 15:16:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 15:16
Türkiye’nin en güçlü motoru için geri sayım

Türkiye'de geliştirilen en güçlü motor olan, savunma sanayisi ve enerjide kullanılması amaçlanan TEI TF6000 turbofan motorunun imalatının 2023'ün ilk aylarında tamamlanması ve yılın ilk çeyreğinde çalıştırılması hedefleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda icra ediliyor. Türkiye'nin havacılık motorları merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), etkinlikte motor çalışmalarından örnekler sergiliyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, festivale büyük ilgi olduğunu, adeta kıpırdamakta zorluk çektiklerini söyledi. Halkın ilgisinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Akşit, etkinliğe yeni bir sunumla katıldıklarını ve TEI TF6000 turbofan motorunu sergilediklerini ifade etti. Akşit, "6000 librelik itki veren bir turbofan motoru, göz kararı yaklaşık 6000 bin beygir güç üretiyor diyebiliriz. İlk kez Samsun'da TEKNOFEST'te görücüye çıkarmış olduk." dedi.

Motor üzerinde 2 yıldan fazla çalıştıklarını vurgulayan Akşit, "Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. Böyle büyük bir motorun prototipinin imalatı ilk defa yapıldığı için 1 yılı geçebiliyor ama hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp, ilk çeyrekte de marşa basabilmek." diye konuştu.

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Etiketler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı t3 vakfı TEI

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