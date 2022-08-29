Fatih Belediyesi ve Tech Drone League'nin ev sahipliğinde düzenlenen dron yarışması, Yedikule Hisarı'nda başladı.

Türkiye'nin en genç dron pilotu Ege Orhan'ın da katıldığı yarışmanın açılışını Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yaptı. Pilotlar birinci günde antrenman, sıralama turları, ikinci gün ise eleme yarışlarıyla şampiyonluğa ilerleyecekler.

Yarışlar ve etkinlikler tüm gün sürerken 200 kilometre hıza 1 saniyede çıkan dronlar, final yarışlarını akşam saatlerinde LED'lerle özel olarak ışıklandırılmış, 1000 metrekarelik güvenlik fileleriyle çevirili, 12 engel ve 11 dönüşten oluşan toplam 3 bin metrekare üzerine kurulu pisti en önde tamamlamak için kıyasıya yarışacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, tüm dron ve teknoloji meraklıları için belirlenen noktalardan Yedikule Hisarı'na ulaşım, Fatih Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanacak. Yarın akşam yapılacak törende hem takım kazananları hem de bireysel yarışan pilotlar, ödüllerini ve kupalarını alacaklar.

Açılışını yaptığı etkinlikte dron uçuran Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul'un tarihi ve önemli bir mekanında önemli bir faaliyette bulunduklarını belirterek iki gün süresince dron yarışlarının yapılacağını söyledi.

Turan, aynı zamanda gençler için çeşitli atölye sayabilecek etkinliklerin bulunduğunu aktararak "Her yaş grubundan 45 kardeşimiz yarışacak. Burası tarihi bir mekan. Kıymetli olan, bu tarihi mekan içerisinde teknolojinin buluşmasıdır. Gerçekten gençlerimiz en ufak yaş grubundan en büyüğüne kadar teknolojiye ilgi uyandırmak etkileyici bir şey diye düşünüyorum. Faaliyetler için de bir başlangıç olur." diye konuştu.

Yarışmaya oğluyla katıldı

Oğluyla yarışan Mehmet Orhan, Kovid-19 salgınıyla herkesin evlere kapandığını hatırlatarak "Ben de evde bu hobiye başladım. Daha önce bu takımda yarışan arkadaşlarım vardı. Bu takıma kaydımızı yaptırdık. Oğlumu da bizzat kendim yetiştirdim. O da şu anda Türkiye'nin en küçük, en genç dron yarışçısı 9 yaşında, 4 yaşından beri dron uçuruyor." dedi. Türkiye'nin en genç dron pilotu Ege Orhan ise kendi kodladıkları dronları uçurduklarını belirterek bunu 4 yaşından beri yaptığını dile getirdi.

Küçük pilot Orhan, babasının uğraşına merakla başladığını anlatarak "Babam dronları merak etti. Ben de babama sordum. O da bana gösterdi, anlattı. Ben de 'Bana da bir dron yapar mısın?' dedim. Babamla dron yaptık. Kendim uçurdum. Bunların simülatörleri oluyor. İlk orada uçurdum. Sonra yavaş yavaş bu dronları uçurmaya başladım." diye konuştu. Orhan daha önce ufak çaplı organizasyonlara katıldığını aktararak, ilk kez böyle kapsamlı bir yarışa katıldığını söyledi.

Yedikule Hisarı'nda dron yarışması, yarın akşam sona erecek.