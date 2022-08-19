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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bu yarışma Türkiye'de ilk kez düzenleniyor

Yayınlanma Tarihi: 20.8.2022 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 17:11
Bu yarışma Türkiye’de ilk kez düzenleniyor

Teknofest çerçevesinde bu yıl Türkiye'de ilk kez Hyperloop Geliştirme Yarışması gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tarafından Teknofest çerçevesinde bu yıl ilk defa Hyperloop Geliştirme Yarışması düzenlendi. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen yarışmaya, 55 üniversiteden 57 takım başvuru yaptı. Yarışmanın final etabında ise 16 takımda bulunan yaklaşık 250 öğrenci, geliştirdikleri araçları sergiledi. Düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Yarışmanın finalistleri, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan Teknofest'te ödüllerini alacak.

"Bu araçlar ses üstü hızlara ulaşabiliyorlar"

Ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hyperloop teknolojisi 5.nesil taşımacılık denilen karada ses üstü hızlara çıkarak seyahat etmenin teknolojisini araştıran yeni bir alan. Bu tüneller vakumlu olduğu için, sürtünme de olmadığı için bu araçlar ses üstü hızlara ulaşabiliyorlar. Bu yarışma Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Yeni nesil ulaştırma alanında da ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız. Gençler için burada atölyeler oluşturacağız ve inşallah Hyperloop teknolojisinde yeni nesil ulaştırma alanında da ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız. Çünkü biz inanıyoruz, gençlerde bu kabiliyet var, Türkiye'de bu kabiliyet var. Başarmamızın önünde hiçbir engel yok. İnşallah hep beraber bir olup, beraber olup, bu sinerjiyi devam ettirip başarılı olacağız" dedi.

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Etiketler Hyperloop Hyperloop Geliştirme Yarışması TEKNOFEST

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