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BİLİM-TEKNOLOJİ

NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

Yayınlanma Tarihi: 22.03.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 15:57
NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

NASA, Güneş Sistemi dışında bugüne dek 5 binden fazla gezegenin keşfedildiğini duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA), yapılan açıklamada, Ötegezegen Arşivi'ne en son eklenen 65 gezegenle "ötegezegen" sayısının 5 bini geçtiği bildirildi.

NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsünde araştırmacı Jessie Christiansen, yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.

Güneş Sistemi'nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.

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Etiketler Güneş Sistemi Jessie Christiansen Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı ( NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsü Satürn Jüpiter Ötegezegen Arşivi NASA

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