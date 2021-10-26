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BİLİM-TEKNOLOJİ

Türkiye Uzay Ajansının, Uluslararası Astronot Federasyonuna üyeliği tescillendi

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:02
Türkiye Uzay Ajansının, Uluslararası Astronot Federasyonuna üyeliği tescillendi

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.

🔵Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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Etiketler Türkiye uzay ajansı Uluslararası Astronot Federasyonu Türkiye uzay ajansı Türkiye

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