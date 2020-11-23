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BİLİM-TEKNOLOJİ

Kağıt bardakların sıcak sıvıyla temasında mikroplastik parçacık açığa çıkıyor

Yayınlanma Tarihi: 23.11.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 08:51
Kağıt bardakların sıcak sıvıyla temasında mikroplastik parçacık açığa çıkıyor

Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi

News Medical Science haberine göre, söz konusu bulgu, Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada tespit edildi.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Hazardous Materials" dergisinin Şubat 2021 sayısında yer alacak.

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