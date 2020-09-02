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BİLİM-TEKNOLOJİ

için ümit!

Yayınlanma Tarihi: 02.09.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 11:05
Kovid-19 aşısı için ümit!

İzlanda'da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, antikorların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını gösterdi.

İzlanda'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, antikorların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını ortaya koydu.

Merkezi Reykjavik'te bulunan, Amerikan biyoteknoloji şirketi Amgen'in alt kuruluşu deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, İzlanda'da Kovid-19 testi yapılan 30 binden fazla kişi incelendi.

Hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanlarının destek verdiği araştırmada, kişilerde Kovid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü.

Araştırmanın bulgularının yayımlandığı " Journal of Medicine" dergisine açıklama yapan ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri uzmanları, çalışmanın "doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip koronavirüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona ermeyeceği ümidini doğurduğu" değerlendirmesini yaptı.

Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Kovid-19'a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu izlenimi uyanmıştı.

Kovid-19 salgınında en büyük gizemlerden biri, virüse yakalanmanın gelecekteki bir enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin olup olmayacağı ve bunun ne kadar süreceği.

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Etiketler New England Harvard Üniversitesi kovid-19 aşısı kovid 19

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