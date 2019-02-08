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BİLİM-TEKNOLOJİ

En kötü 'de

  • Giriş Tarihi: Şubat 8, 2019
En kötü siber güvenlik Cezayirde

Comparitech şirketinin yaptığı araştırma, açısından en kötü ve en iyi durumdaki ülkeleri ortaya koydu.

açısından en kötü durumdaki ilk üç ülkenin , ve Vietnam olduğu bildirildi.

Quartz India sitesinin haberine göre, İngiliz Comparitech şirketinin yaptığı araştırmada, dünya genelinde 60 ülke içinde siber güvenliğin en kötü durumda olduğu ilk 10, Cezayir, Endonezya, Vietnam, Tanzanya, Özbekistan, Bangladeş, , Belarus, ve olarak sıralandı.

Araştırma, cep telefonlarının kötücül yazılımdan en fazla etkilendiği ilk 5 ülkenin Bangladeş, , İran, Tanzanya ve olduğunu ortaya koydu.

Masaüstü bilgisayarların kötücül yazılımdan en fazla etkilendiği ülkeler arasında Cezayir, Belarus, Ukrayna, ve Endonezya'nın başı çektiği görüldü.

En iyi siber güvenliğe sahip ilk 5 ülkenin de , , , ve ABD olduğu belirlendi.

Araştırmada, siber saldırılara hazırlık, cep telefonu ve bilgisayarların kötücül yazılıma maruz kalma oranları, finansal kötü yazılım saldırılarının sayısı ve yasal mevzuat dahil 7 kritere göre değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Etiketler Danimarka Fransa Pakistan Nijerya Japonya Kanada Çin Azerbaycan İran Ukrayna Endonezya Siber güvenlik Cezayir

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