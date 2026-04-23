Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Yayınlanma Tarihi: 23.04.2026 09:23
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP 2026/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 25 Nisan'da yapılacak e-TEP 2026/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
e-TEP 2026/2 için adaylar, 25 Nisan'da saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
