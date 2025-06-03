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Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilk ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2025 11:03

Güzel sanatlar müzik ilk ve ortaokulları ile spor ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme başvuru kılavuzu yayımlandı.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan ilk ve ortaokullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 17 Haziran'a kadar yapılacak.

Sürece ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre, 21 Haziran-4 Temmuz'da "Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması" gerçekleştirilecek. Uygulama sonuçları, 9 Temmuz'da ilan edilecek.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 17-21 Temmuz'da gerçekleştirebilecek.

Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte "Sınav ve Nakil İşlemleri" başlığı altında açılacak başvuru ekranından alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığın e okul yönetim bilgi sistemi Güzel sanatlar müzik ilk Müzik Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması

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