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Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı

Adaylar, tercihlerini 24 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı
Yayınlanma Tarihi: 18.09.2024 15:53:46 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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Etiketler 2024 Dikey Geçiş Sınavı ( 2024 DGS Başvuru Kılavuzu Ölçme 2024 DGS T C ÖSYM

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