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2024-YKS tercih dönemi yarın başlayacak

Üniversite adayları için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih dönemi yarın başlayacak.

2024-YKS tercih dönemi yarın başlayacak
Yayınlanma Tarihi: 24.7.2024 16:06:46 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:06

YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi yarın başlıyor. Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayımlanacak.

Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.

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Etiketler 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Ölçme Temel Yeterlilik Testi 2024 YKS ÖSYM TYT

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