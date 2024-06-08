TÜBA’nın Türk dünyası yaz okulları devam ediyor

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), 6. kez planlanan "Enerji" ve "Türkoloji" Yaz Okulları, 18-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu (TDK), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademisi (Turkic World Educational and Scientific Cooperation Organization-TWESCO) arasında imzalanan protokol kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, 6. kez organize edilen TÜBA "Enerji" ve "Türkoloji" Yaz Okulları, 18-25 Ağustos'ta hayata geçirilecek.

Akademi tarafından, Türk ve akraba topluluklarının yaşadığı kardeş, komşu ve yakın ülkelerin bilim insanları arasında köprü oluşturmak, diplomatik olarak yakınlaşmalarını ve ilişkilerinin gelişmesini sağlamak üzere başlatılan program "New Energy Technologies Summer School" (Yeni Enerji Teknolojileri Yaz Okulu) ve "Türkoloji Yaz Okulu" başlıklarıyla eş zamanlı düzenlenecek.

"New Energy Technologies Summer School" hem geleneksel hem de modern yaklaşımlara odaklanarak, çeşitli enerji teknolojilerinin öğretilmesi ve tartışılması etrafında şekilleniyor. Program, katılımcılara enerji teknolojileri alanındaki en son gelişmeler, güncel problemler ve fırsatlar hakkında kapsamlı dersler sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, enerji üretiminin temel ilkeleri ve yerleşik yöntemlerinin yanı sıra gelecekteki enerji taleplerini karşılamak için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere de odaklanıyor.

Türk dünyasının geçmişten bugüne uzanan ilmi ve fikri tarihi, arkeolojisi ile dil ve edebiyatı ana teması üzerine kurulan "Türkoloji Yaz Okulu" ise Türkoloji alanında çalışan genç akademisyenlerin etkileşimleri için, devam ettikleri proje ve çalışmalarını sundukları, birikimlerini artırdıkları, akademik ağ içerisinde güçlü ilişkiler kurabildikleri bir platform oluşturmayı hedefliyor.