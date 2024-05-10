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Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması yarı finali ve finali

Ülkemizdeki gençlerin entelektüel yönlerini geliştirmek, düşünce ufuklarını genişletmek amacıyla düzenlenen Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması yarı finali ve finalı 25 – 26 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması yarı finali ve finali
Yayınlanma Tarihi: 10.5.2024 15:41:30 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:41

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın ilk aşaması tamamlandı! Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması yarı finali ve finali 25 – 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ilk aşaması, 20 Nisan Cumartesi günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takımın başvurduğu yarışmaya öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok değerli fikir insanının kitabını okuyarak hazırlandılar.


Eğitimde farklı bir bakış açısı arayan, gelişim ve değişime açık, insanı merkeze alarak gelecek için fark yaratmayı hedefleyen Eğitimde 1 Adım Ötesi'nin inisiyatifinde gerçekleşen yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Yarışmada Türkiye'nin ve dünyanın zengin düşünce mirasından seçilen on kitaptan sorumlu olan öğrenciler, yalnızca yarışmakla kalmayıp muhakeme ve çıkarım yapma kabiliyetlerini de geliştirme fırsatı buldular.

Her ilden il birincilerinin katılacağı yarı final 25 Mayıs'ta, final ise 26 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.


Yarışmada, birinci olan takıma 100 bin tl, ikinci olan takıma 50 bin tl, üçüncü olan takıma 30 bin tl ödül verilecek. Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin tl, 20 bin tl, 10 bin tl ödül verilecek.

TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimine destek olarak Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı hedefliyor.

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Etiketler Türkiye Eğitimde 1 Adım Ötesi Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması Amin Maalouf Milli Eğitim Bakanlığı Tolstoy Martin Lings Yunus Emre Türkiye Entelektüel Oyunları ( İstanbul

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