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2024-KPSS Lisans başvuruları başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

2024-KPSS Lisans başvuruları başladı
Yayınlanma Tarihi: 3.5.2024 16:52:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.

Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak.

Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

2024-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde olacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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Etiketler Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ÖSYM Din Hizmetleri 2024 KPSS lisans Ölçme din

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