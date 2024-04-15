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AKADEMİK HABERLER

Biruni Üniversitesi'ne 77 akademik personel alınacak

Biruni Üniversitesi, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 66'sı öğretim üyesi, 11'i öğretim elamanı olmak üzere 77 akademik personel alacak.

Biruni Üniversitesi’ne 77 akademik personel alınacak
Yayınlanma Tarihi: 15.4.2024 06:56:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 06:56

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tıp fakültesine 34, sağlık bilimleri fakültesine 11, diş hekimliği fakültesine 6, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesine 6, eğitim fakültesine 4, meslek yüksekokuluna 4 ve eczacılık fakültesine 1 "profesör, doçent, doktor öğretim üyesi" ünvanlarında öğretim üyesi alınacak.

Başvurular, 29 Nisan'a kadar üniversitenin insan kaynakları direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Ayrıca eczacılık fakültesine 7, rektörlüğe 2, sağlık bilimleri fakültesine 1 ve meslek yüksekokuluna 1 "araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi" ünvanlarında öğretim elemanı alınacak.

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Etiketler Biruni Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Resmi Gazete Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

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