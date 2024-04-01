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LGS kapsamındaki merkezi sınava başvurular yarın 17.00'ye kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınava başvurular yarın 17.00’ye kadar uzatıldı
Yayınlanma Tarihi: 1.4.2024 13:51:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:51

Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.

Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.

Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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