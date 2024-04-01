LGS kapsamındaki merkezi sınava başvurular yarın 17.00’ye kadar uzatıldı

Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.
Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.
Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.