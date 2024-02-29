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AKADEMİK HABERLER

MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı

MEB, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıkladı
Yayınlanma Tarihi: 29.2.2024 09:34:10 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:33

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılan meslektaşlarımın bu süreçte başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sınav sonuçlarına, Milli Eğitim Bakanlığının "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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Etiketler milli eğitim Yusuf Tekin

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