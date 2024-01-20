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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak'a kadar sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak Salı gününe kadar devam edecek.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak’a kadar sürecek
Yayınlanma Tarihi: 20.1.2024 11:41:17 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 11:41

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adaylar, 3 Ocak Cuma günü başlayan sınav başvurularını 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan, 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

Sınava başvuruda bulunan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca, Harp Okulları için 2024-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin ilk turumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

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Etiketler Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Astsubay Meslek Yüksekokulları 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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