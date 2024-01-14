Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Akademik Haberler
  • MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağırılmaya hak kazananlar açıklandı
AKADEMİK HABERLER

MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağırılmaya hak kazananlar açıklandı

MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağırılmaya hak kazananlar açıklandı
Yayınlanma Tarihi: 14.1.2024 10:31:19 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:31

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "2023 YLSY" kapsamında verilen burs ile lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden açıklandı.

Adaylar sonuçlarını "https://rebus.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

Diğer yandan sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün "https://yyegm.meb.gov.tr" sayfasından daha sonra duyurulacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler 2023 YLSY yurt Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Resmi Burslu Öğrenci Sistemi Milli Eğitim Bakanlığınca

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN