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Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 2-8 Ocak 2024'te alınacak, atamalar ise 18 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Yayınlanma Tarihi: 27.12.2023 16:25:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023 16:25

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ile engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 2-8 Ocak 2024'te belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 13-17 Ocak 2024'te MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

Atamalar, 18 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 itibarıyla yapılacak.

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Etiketler MEBBİS milli eğitim bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme atama

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