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Edirne'de "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" kutlandı

21 Aralık 1944 yılında Türkçe eğitim hakkını kazanan Makedonya Türkleri'nin bayramı, Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı.

Edirne’de Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı
Yayınlanma Tarihi: 20.12.2023 13:34:47 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:41

Edirne'de, "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkçe Eğitim Bayramı'yla ilgili hazırlanan videolar ve tanıtım filmlerinin izlendiği programda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin Kuzey Makedonya ile güçlü ilişkileri olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'daki birçok üniversiteyle ikili anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Tabakoğlu, her alanda birlikte çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Balkanlar'daki Türk varlığının devam ettiğini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan Türklerle ve eserlerimizle varlığımız orada devam ediyor. Arnavutça'da, Boşnakça'da, Makekonca'da, Yunanca ve Bulgarca'da bile her dilde ortak 2-3 bin kelime var. Bu pek çok kültürün bir arada yaşadığı anlamına geliyor. Osmanlı Balkanlar'da 500 sene hüküm sürdü, bu neredeyse 25 nesil demek. Makedonya Türkü olarak çok önemli isimlerimiz var."

Kuzey Makedonya Konsolosu Iljaz Feta ise Makedonya Türkleri'nin 21 Aralık 1944 yılında Türkçe eğitim hakkını kazandıklarını ve 2007 yılından beri bu tarihin bayram olarak kutlandığını ifade etti.

Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimin gün geçtikçe yaygınlaştığını belirten Feta, "Bugün Kuzey Makedonya'da 40'ın üzerindeki ilkokulunda eğitim Türkçe olarak gerçekleşmektedir. Ülkede 2008 yılından itibaren lise düzeyindeki eğitimin zorunlu olmasından sonra Türkçe eğitim gören öğrencilerin sayısında da belirgin bir artış görülmüştür. Bugün birçok üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri yetiştirilmektedir" diye konuştu.

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Etiketler Edirne Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya Balkanlar Türk Dili ve Edebiyatı Makedonya Türkleri Makedonya Türkü TÜ Balkan Kongre Merkezi Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı

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