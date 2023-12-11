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Milli Eğitim Bakanı, öğretmenlerin "alan değişikliği" takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği için başvurularının 18-22 Aralık arasında kabul edileceğini, atama işlemlerinin 26 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı, öğretmenlerin alan değişikliği takvimini açıkladı
Yayınlanma Tarihi: 11.12.2023 13:37:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:42

"Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda sıkça dile getirilen bir konunun da öğretmenlerin alan değişikliği talebi olduğunu ifade eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin alan değişikliği için başvurularını 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz."

Bakanlığın "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlar için duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvurabilecek.

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek.

Kontenjanlar, bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi.

Başvurular, 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek.

Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

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Etiketler milli eğitim bakanlığı 2024 yılı Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Yusuf Tekin milli eğitim özel Milli Eğitim öğretmen alan değişikliği

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