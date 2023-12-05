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AKADEMİK HABERLER

YÖK'ten "Adalet" ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerdeki "Adalet, "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının dönüştürülerek "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılabilmesine karar verildiğini bildirdi.

YÖK’ten Adalet ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin karar
Yayınlanma Tarihi: 5.12.2023 16:52:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 16:51

YÖK'ten yükseköğretim kurumlarındaki "Adalet" ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin alınan Yükseköğretim Kurulu kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, YÖK'ün önceliklerinden birinin, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gençlerin yükseköğrenim süreçlerinde elde edeceği kazanımlarla mezuniyet sonrası daha yüksek istihdam imkanlarına kavuşabilecekleri yeni programların inşa edilmesi olduğu vurgulandı.

İstihdam odaklı yükseköğretim anlayışıyla, YÖK'ün çağın koşulları gereği yükseköğretim programlarını kapatarak veya dönüştürerek yerlerine yenilerini ikame edebileceğine işaret edilen açıklamada, gelecek eğitim öğretim yılında küresel gelişmelerin ışığında bilişim, yazılım ve yapay zeka odaklı yeni programların açılacağı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığının 'İnsan Hakları Eylem Planı' çerçevesinde yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki Adalet (açıköğretim) ön lisans ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının öğrenci alımı 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında durdurulmuş ve örgün öğretime devam eden programların kontenjanları da düşürülmeye başlanmıştı.

23 Kasım 2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereği, yükseköğretim kurumları bünyesindeki 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programları dönüştürülerek 'Mahkeme Büro Hizmetleri' programı açılabilmesine karar verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulları, meslek yüksekokulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetimlerinin teklifi ile devam edebilecektir."

KAYITLI ÖĞRENCİLERİN STATÜLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Açıklamada, üniversitelerin bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının yerine "Mahkeme Büro Hizmetleri", "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kuruluna teklif edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dönüştürülen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır. Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan ön lisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir."

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Etiketler Yükseköğretim Kurulu Türkiye Yüzyılı Adalet İnsan Hakları Eylem Planı

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