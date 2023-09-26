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AKADEMİK HABERLER

"Uzaktan Eğitim Kapısı" Azerbaycan'ın erişimine açılıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen, yerli ve milli dijital eğitim platformu "Uzaktan Eğitim Kapısı", Azerbaycan'da kamu çalışanlarının kullanımına sunulacak.

Uzaktan Eğitim Kapısı Azerbaycan’ın erişimine açılıyor
Yayınlanma Tarihi: 26.9.2023 15:12:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 15:12

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yazılı açıklamasına göre, Ofis ile Azerbaycan'ın Devlet İdarecilik Akademisi arasında yürütülen işbirliği sayesinde kamu çalışanlarının mesleki, sosyal ve kişisel gelişiminin desteklenip, verimliliğin sağlanması hedefleniyor.

Çağdaş yaklaşımlarla kamu yönetimi alanında uzman yetiştirmeyi ve kamu çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlayan Devlet İdarecilik Akademisi, dijital eğitim platformu olarak Uzaktan Eğitim Kapısı'nı kullanacak.

Azerbaycan'da 500 binden fazla kamu çalışanı faydalanabilecek

Hizmete sunulduğu tarihten itibaren 1596 kamu kurum/kuruluşu tarafından kullanılan ve 200 milyonu aşkın eğitim izlenme sayısına ulaşan Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan, Azerbaycan'da görev yapan 500 binden fazla kamu çalışanı faydalanabilecek.

Platformun, Azerbaycan'da kullanımına ilişkin teknik çalışmalarda son aşamaya gelindi. İki ülke arasındaki işbirliği protokolünün yakın zamanda imzalanması planlanıyor. Uzaktan Eğitim Kapısı'nda kamu çalışanlarının mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyici 36 binden fazla eğitim materyali Azerbaycan dil desteğiyle sunulacak.

Azerbaycan e-insan mobil uygulamasını kullanan ilk Türk devleti olacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından eğitim ve iş hayatına dair geliştirilen tüm kariyer hizmetlerinin sunulduğu e-insan mobil uygulamasından da Uzaktan Eğitim Kapısı'na erişilebilecek.

Böylelikle, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Devlet Başkanları Zirvesi'nde üye ülkeler ile imzalanan mutabakat zaptı gereğince Türkiye tarafından geliştirilen e-insan uygulamasını kullanan ilk devlet Azerbaycan Cumhuriyeti olacak.

İnsan odaklı politikaların geliştirilmesine öncülük edilecek

Ulaştırmadan enerjiye, sanayiden ticarete çok sayıda alanda başarılı işbirliğine imza atan Türkiye ve Azerbaycan arasında aynı istikrarın insan kaynakları alanında da gösterilmesi hedefleniyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı ve e-insan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın hizmetine sunulmasıyla iki ülke arasındaki insan kaynakları alanında işbirliklerinin artırılarak insan odaklı politikaların geliştirilmesine öncülük edilecek.

Yenilikçi insan kaynağı politikaları geliştirerek beşeri sermayeyi güçlendiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'yi uluslararası alanda daha da etkili ve rekabetçi bir konuma taşıma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Etiketler Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

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