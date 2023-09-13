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KPSS'de branş sıralamaları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı.

KPSS’de branş sıralamaları açıklandı
Yayınlanma Tarihi: 13.9.2023 12:03:35 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 12:03

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler.

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Etiketler Ölçme 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı kpss

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