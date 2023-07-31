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LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
Yayınlanma Tarihi: 31.7.2023 11:30:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:35

Milli Eğitim Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının MEB'in internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.

Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığının milli eğitim bakanlığı liselere geçiş sistemi

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