Milli Eğitim Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının MEB'in internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının MEB'in internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.