Fikirler Yarışıyor FICS 2023 Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Gazi Üniversitesi ve Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Toplum İçin Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Bulma Yarışması'nda (FICS) Ege Üniversitesi birinci oldu.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesince geleneksel olarak düzenlenen, FICS'in bir ayağı ilk kez farklı ülke ve üniversitede yapıldı.

"Fikirler Yarışıyor" adıyla FICS 2023'ün Türkiye sorumluluğunu üstlenen Gazi Üniversitesi, tüm ulusal üniversitelerin katılımına açık yarışmaya ev sahipliği yaptı.

Yarışmaya Türkiye'den 19 üniversite ve 19 proje ekibi katıldı. Jürinin değerlendirmesinin ardından Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda ödül töreni düzenlendi.

Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunması ile başlayan ödül töreni, Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından tanıtım filmlerinin gösterimi ile devam etti.

- "Ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, törende, "Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olmasının bilinciyle uluslararası alanda tercih edilen, yoğun disiplinlerarası programlar sunan, kamu üniversite-sanayi işbirlikleri ve bilimsel projelerde öncü olacak bir bilim ve teknoloji merkezi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

Yıldız, FICS'in, Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından uzun yıllardır düzenlendiğini belirterek, "Gazi Üniversitesi olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor, sunulan projelerin bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Rizwan Riaz ise konuşmasında Gazi Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

- Ege Üniversitesi birinci oldu

Törende yarışmada dereceye giren takımlar açıklanarak ödülleri verildi. Yarışmada Ege Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi üçüncü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi dördüncü ve Başkent Üniversitesi beşinci oldu.

Sonuçlara göre Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Pakistan'da düzenlenecek FICS final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Etkinliğe, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da katıldı.