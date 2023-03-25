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Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Yayınlanma Tarihi: 25.3.2023 15:23:29 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 15:23

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

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Etiketler Kahramanmaraş milli eğitim Ramazan Bayramı

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