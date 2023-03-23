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AKADEMİK HABERLER

Depremzede öğrenciler sınava "yüzen okul"da hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İskenderun'a gelecek 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisini LGS sınavı ve YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edeceklerini söyledi.

Depremzede öğrenciler sınava yüzen okulda hazırlanacak
Yayınlanma Tarihi: 23.3.2023 09:42:54 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:43

Bakan Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Holding tarafından gönderilen Süheyla Sultan Gemisi Eğitim Merkezi'ndeki kuaförlük kursu ile anaokulu öğrencilerinin derslerine katıldı.

BAKANLIKLAR VE KURUMLARLA MAKSİMUM SEVİYEDE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özer, depremin ilk gününden itibaren "her yerde ve şartta eğitime devam" mottosuyla çadır, konteyner ve prefabrik okullarda çocukları eğitimle buluşturma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, depremlerin etkilediği illerde eğitim öğretime başlamadan önce travmayı atlatmaları için çocukları öğretmenleriyle buluşturup psikolojik sağlamlıklarını çok daha güçlü hale getirmek amacıyla bütün imkanların seferber edildiğini anlattı.

Bakanlıklar ve kurumlarla maksimum seviyede işbirliği yapıldığını aktaran Özer, "Milli Savunma Bakanlığımızla organize şekilde 10 ilimizde Mehmetçik okulları açtık. NATO çadır kentinde, 2 bin 400 öğrenci ve öğretmenin kalabileceği, LGS ve YKS'ye hazırlanabileceği eğitim kampüsünü ziyaret ettik. Yine, Milli Savunma Bakanlığımız 10 ilde 240'a yakın çadırda Mehmetçik okullarıyla, öğrencilerimizin eğitimle buluşması için her türlü destek ve katkıyı veriyor. Milli Savunma Bakanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"EL ELE VERDİĞİMİZ ZAMAN BU SÜREÇLERİ ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Özer, "Süheyla Sultan" gemisinde her türlü eğitim desteğinin sağlandığı sınıfları gördüklerine işaret ederek, 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisinin de İskenderun Limanı'na gelmek üzere yola çıktığını söyledi.

Depremzedeler için tahsis edilen gemide yürütülecek eğitim programına ilişkin bilgi veren Bakan Mahmut Özer, "Gemiyi sadece LGS sınavına ve YKS'ye girecek öğrencilere tahsis edeceğiz. Bakanlık olarak her türlü öğretmen ve lojistik desteğini sağlayacağız. Bu bölgede sınava hazırlanan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını bu gemiyle karşılayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilk defa denizde, bir gemiyle öğrencilerimizi sınavlara hazırlayacağız." dedi.

Bakan Özer, bu sürece katkı sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tüm ilgililere teşekkür ederek, "El ele verdiğimiz zaman bu süreçleri hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bunlar geride kalacak. Bu bölgeler, hayat akışının eskisi gibi normal olduğu günlere tekrar dönecek." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Karadeniz Lifeship Rauf Bey Hatay Süheyla Sultan Gemisi Eğitim Merkezi

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