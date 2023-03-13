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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da gerçekleşecek
Yayınlanma Tarihi: 13.3.2023 09:08:00 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:18

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

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Etiketler liselere geçiş sistemi Mahmut özer LGS milli eğitim lise sınav Kahramanmaraş depremler MEB LGS 2023

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