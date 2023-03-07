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Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.

Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2023 11:21:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 11:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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Etiketler Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı burs

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