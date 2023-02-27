Depremzede çocuklar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre DYK'lerde, EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.

DYK noktalarının konum bilgilerine "dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.

DYK'lere ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabilecekleri bir platform oluşturduklarını bildirdi.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde henüz eğitim başlamamış olsa da "her şart altında eğitime devam" yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakar öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu hafta 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. 1 Mart Çarşamba günü depremden etkilenen 10 ilimizde, 510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz."

Depremden etkilenen 10 ildeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını da aktaran Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da yine 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.