Depremzede öğrencilere "eğitim seti" gönderilmeye başlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler ile bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilere 7,5 milyon ders kitabı, 5,5 milyon yardımcı kaynak ile 130 bin kırtasiye setini ulaştırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen illerdeki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ile yardımcı kaynakların yeniden basıldığını belirtti.

Gerek deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki öğrencilere gerekse deprem bölgesinden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilere ders kitabı, yardımcı kaynak ve kırtasiye ihtiyacına yönelik eğitim setleri hazırladıklarını bildiren Özer, "Basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık." bilgisini paylaştı.

Eğitim setleri, eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar ulaştırılacak

Özer, okulların çocukların sadece akademik becerilerini geliştirdikleri mekanlar olmadığına, psikolojik gelişimleri açısından kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız, depremden etkilenen tüm öğrencilerimizi bir an önce okulla buluşturmak. Bu nedenle tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için basımı yapılan ders kitapları ile yardımcı kaynakları öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar kendilerine ulaştırmış olacağız. Ayrıca depremzede öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duydukları her türlü eğitim materyalini ulaştıracağız."

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ders kitabı, yardımcı kaynak ve kırtasiye gibi eğitim materyalinden yoksun kalan öğrencilere bu imkanı sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde çalışmaların devam ettiği belirtildi.