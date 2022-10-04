2022 Nobel Tıp Ödülü, insan evrimine ilişkin çalışmalara imza atan 67 yaşındaki İsveçli bilim insanı Svante Paabo'ya verildi.

Nobel'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü, "soyu tükenmiş homininlerin genomları ile insan evrimine ilişkin keşiflerinden ötürü" İsveçli biyolog Paabo kazandı.

Açıklamada, Paabo'nun, küçük bir parmak kemiğinin genom verisi ile 30 bin yıl önce yaşayan ve "denisovanlar" olarak adlandırılan türleri de keşfettiği belirtildi. Nobel Komitesi, Paabo'nun yaklaşık 200 bin ila 35 bin yıl önce yaşamış insan türü olan Neandertalların genom dizilimini yaptığını da açıkladı.

Komite, Paabo'ya 10 milyon İsveç kronu (16,6 milyon TL) değerinde ödül verecek.