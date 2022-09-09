Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu resmi twitter hesabından pek çok kişiyi ilgilendiren önemli bir paylaşımda bulundu. Açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4147 sözleşmeli personel alınacak. Bu öenmli haberin ardından ilgililer internet üzerinde “GSB Personel alımı ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden ve nasıl başvurulur?” gibi soruların cevaplarını arıyorlar. Sizin için tüm detayları topladık.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu resmi twitter hesabından pek çok kişiyi ilgilendiren önemli bir paylaşımda bulundu. Açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4147 sözleşmeli personel alınacak. Bu öenmli haberin ardından ilgililer internet üzerinde "GSB Personel alımı ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, nereden ve nasıl başvurulur?" işte tüm detaylar...

Yapılan açıklamada hem Bakanlığın iş gücünü artırmak istemesi hem de ülkemizdeki işsizlik rakamlarının düşmesi hedefleniyor. Bu şekilde hem istihdam artacak hem de yetişmiş iş gücü oranları yükselecek.

GSB personel alımı başvuruları ne zaman?

Bu soruya yaptığı paylaşım ile bakan Kasapoğlu twitter üzerinden veap verdi:

"GSB Ailemiz Büyüyor! 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımımıza ilişkin başvurular 10-15 Eylül 2022'de e-devlet kapısından gerçekleştirilecek. Hayırlı olsun!"

GSB personel alımı başvuruları nereden yapılacak?

Personel alımları için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleşecek.

E-devlet uygulamasına ulaşmak için tıklayın

Ve detaylar...

Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 koruma ve güvenlik görevlisi için üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak. KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 destek personeli (temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olma şartı gerekecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması