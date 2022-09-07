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KYK yurt sonuçları açıklandı! 2022-2023 KYK yurt başvuru nereden sorgulanır?

Yayınlanma Tarihi: 7.9.2022 10:44:14 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:44
KYK yurt sonuçları açıklandı! 2022-2023 KYK yurt başvuru nereden sorgulanır?

2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklaması ile yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

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Etiketler kyk yurt başvuru KYK 2022 Gençlik ve Spor KYK yurt

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