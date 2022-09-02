ALES sonuçları açıklandı - 2022 ALES sonuçları

Akademik kariyer hedefleyen adayların geçmesi gereken ilk sınav olarak bilinen ALES, yıl içerisinde belli periyotlarla yapılıyor. Bu sınavın sonuçlarına göre adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabiliyorlar. İşte 2022 ALES sonuçları...

21 Ağustos tarihinde gerçekleşen ALES'in sonuçları bugün itibari ile açıklandı. Binlerce adayın sene boyunca çalıştığı, emek verdiği sınav akademik kariyerin ilk basamağı olarak biliniyor.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından yayınlanmıştı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı erişime açılmış ve adaylar tarafından incelenmişti.





ALES hazırlık süreci yoğun geçen, stresli bir sınav. Aynı zamanda puanlar akademik kariyer için çok önemli. Bu sebepten dolayı her yıl binlerce aday ALES'e çalışıyor.

Ales sonuçlarınıza bakmak için tıklayınız