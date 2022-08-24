Osmaneli Belediyesi'nin “Çocuk Kulübü ve Kreş Projesi” bin 363 başvuru arasından birincilik ödülü aldı.

Bir dergi tarafından yapılan anket oylaması sonucu, bin 363 belediye başvurusu arasından Osmaneli Belediyesi'nin "Çocuk Kulübü ve Kreş Projesi" birincilik ödülüne layık görüldü. Kayseri'de düzenlenen törende ödülü, Osmaneli Belediye Başkanı'na vekalet eden Mustafa Çakıcı ve projede büyük emekleri olan yöneticilerden Abdullah Tetik ve Sabri Yılmaz aldı.

"Türkiye'de 24 saat hizmet verecek tek ve örnek tesis"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, birincilik ödülüne layık görülen proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Osmaneli Belediyesi olarak her alanda hedeflerimize ulaşıyoruz. Çocuk Kulübü ve Kreş Projemiz; Türkiye'de 24 saat hizmet verecek tek ve örnek tesis. Çalışan kadınlar için büyük bir sorunu çok güvenilir ortamda çözecek tesislerimizin ödül alması çok normal. Biz her alanda projeleri ile örnek alınan belediyeyiz. Birincilik ödülü alan bu projemizde emeği olan belediye yöneticilerine, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimiz'in başkan ve üyelerine, belediye meclis üyelerimize, Bilecik İl Ticaret Müdürlüğümüz'e ve ayrıca ödül töreninde belediyemizi temsil eden başkan vekilime ve kardeşlerime teşekkür ediyoruz" dedi.